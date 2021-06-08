На трассе под Омском водитель фуры врезался в Камаз с дорожниками

На трассе под Омском столкнулись Камаз и фура. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске снова разбираются в обстоятельствах аварии на печально известной трассе Омск-Тюмень. Сегодня днем там произошло очередное ДТП с участием фуры и грузовика, в котором погиб человек.

Водительская кабина фуры превратилась в груду металла. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как установили следователи, авария произошла в 14:30 сегодня, 8 июня. 37-летний водитель иномарки «Исудзу» в районе 605 километра врезался в Камаз, на котором передвигались дорожные рабочие. В момент столкновения грузовик стоял на обочине и выполнял дорожные работы. Фура врезалась в металлический кузов. Ее водитель погиб на месте до приезда скорой, а из дорожников никто не пострадал. Как уточнили в пресс-службе полиции, сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.