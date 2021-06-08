Омичи смогут увидеть солнечное затмение

В Омске будет видно солнечное затмение. Фото: Роман ЗЛОБИН

Омичи смогут увидеть частичное солнечное затмение в четверг, 10 июня. В этот деть тень Луны в этот день будет проходить в очень высоких широтах, поэтому увидеть полное кольцевое затмение получится далеко не у всех жителей Земли. Полюбоваться редким явлением во всей крае смогут только жители Дальнего востока и восточного побережья Канады. Но над Омском луна закроет солнце примерно на 40%. Чем дальше на запад, тем затмение будет видно хуже.

Как рассчитывают астрономы, начнется затмение примерно в 17:00, а закончится около 19:00. Его пик придется на 18:00, поэтому большинство омичей смогут понаблюдать за редким явлением. Только убедительно просят не смотреть на затмение без защиты для зрения. Это может быть вредно. Также понаблюдать за астрономическим явлением можно будет в омском планетарии через телескоп. Но для этого придется приобрести билет и записаться заранее.