Омичка по ошибке перевела 200 тысяч рублей незнакомке, которая отказалась их возвращать

Омичка ошиблась с одной цифрой в номере телефона и нажила проблем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пришла пора отпусков и многие, несмотря на проблемы с вылетом за границу из Омска, все же планируют отдохнуть. Одна из омичек решила отправиться в путешествие и попросила денег взаймы у подруге. Та не стала отказывать и через мобильный банк перевела 200 тысяч по номеру телефона. Только через несколько дней женщины поняли, что что-то не так. Оказалось, омичка ошиблась с номером и отправила деньги неизвестному человеку.

Найти его удалось довольно быстро. Счастливчиком, получившим неожиданные 200 тысяч оказалась еще одна омичка, но возвращать деньги владельцу отказалась. Тогда женщина пошла в суд. Судья встал на сторону ошибшейся омички и обязал ответчицу вернуть долг еще и выплатить проценты за пользование чужими деньгами. Но и после этого хозяйка своих денег не увидела. К делу подключились судебные приставы. Вернуть долг омичка согласилась только после того, как ей ограничили выезд за границу, уточнили в пресс-службе ведомства.