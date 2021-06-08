Коронавирусом в Омской области заболели более 48 тысяч человек

Коронавирус продолжает распространяться по нашему региону. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области число заразившихся коронавирусом достигло 48 027 человек. За сутки прибавилось 67 зараженных. Лечиться дома смогут 54 из них, а в ковидные госпиталя отправились 13 человек.

Выздоровели сегодня 60 пациентов. Общее число справившихся с болезнью с начала пандемии достигло 40 855.

К сожалению, вирус продолжает уносить жизни омичей. От ковида сегодня скончалось 2 человека. За всю пандемию омские медики насчитали 1 447 погибших от новой болезни.