Омичам напомнили, как сохранить порядок на контейнерной площадке

Законом определен стандарт коммунальной услуги, согласно которому региональный оператор вывозит ТКО и КГО механизированным способом, из ёмкостей, установленных на контейнерных площадках, внесенных в терсхему и реестр муниципального образования.

Хаотичный, беспорядочный подбор мусора и мусорных мешков, с мест, не внесенных в терсхему и реестр, региональный оператор не производит. Законом это не предусмотрено.

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Кроме того, потребители должны знать, что федеральный закон, регулирующий деятельность региональных операторов, к твердым коммунальным отходам относит только тот мусор, который был образован в жилом помещении – квартире, доме.

Все что образуется за пределами жилья: ветки, трава, листья, ботва – не относится к твердым коммунальным отходам (ФЗ №89).

Таким образом в рамках утвержденного в субъекте федерации тарифа на коммунальную услугу региональный оператор вывозит только ТКО и с этим необходимо считаться.

Даже если потребитель не согласен с федеральным законодательством, это не является оправданием для нарушения закона.

Исходя из этого очень важно научиться разделять понятия крупногабаритного мусора, который относится к ТКО и, вывоз которого производит регоператор, и иных отходов: от субботника, уборки частных подворий, кронирования деревьев, прополки огорода.

Складировать отходы, не относящиеся к ТКО, рядом с контейнерной площадкой или прямо на ней – запрещено! Такие действия являются организацией стихийной свалки.

Если же рядом с контейнерной площадкой, несмотря на все разъяснения и предупреждения, выросла свалка из веток, листьев, травы и т.д., жителям частного сектора нужно звонить в администрацию своего округа с просьбой убрать эту стихийную свалку.

По закону (Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156) обязанность по содержанию контейнерных площадок – ремонту и замене контейнеров, уборке территории вокруг нее, закреплена за собственником контейнерной площадки или земельного участка.

В частном секторе города Омска собственником контейнерных площадок и земель, на которых они установлены является муниципалитет. Обязанности по содержанию муниципальных земель и обслуживанию мест для сбора отходов в ИЖС возложены на муниципальное предприятие – Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) города Омска. Работа УДХБ финансируется из городского бюджета.

В мае этого года, после проведения масштабного субботника, контейнерные площадки в частном секторе Омска оказались завалены растительными и древесными отходами. После того, как нерадивые граждане добавили туда мешки с обычным мусором, частный сектор оброс свалками. Проанализировав, сложившуюся ситуацию, руководством региона и города было принято решение о выделении Управлению дорожного хозяйства и благоустройства дополнительного финансирования в размере 6 миллионов рублей для очистки контейнерных площадок и муниципальных земель от свалок и отходов после субботников.

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Надлежащее содержание и обслуживание общего имущества собственников многоквартирного дома обеспечивают управляющие компании (УК) или ТСЖ. Так как контейнерные площадки в многоквартирном доме являются частью общего имущества, все работы п наведению чистоты на контейнерной площадке и вокруг нее проводит УК или ТСЖ, в зависимости от того, какое управление на доме выбрано.

- Организация сбора мусора;

- Недопущение складирования мусора вне баков на контейнерных площадках;

- Содержание контейнерных площадок и территории вокруг них в соответствии с санитарными правилами.

Сбор мусора на многоквартирном доме может производиться через мусоропровод, или в емкости, установленные на контейнерных площадках. Однако, при любом способе сбора отходов ответственность за этот процесс несёт УК или ТСЖ.

Стоимость работ по содержанию контейнерных площадок, уборке территорий вокруг них, в том числе работа дворника, включены в обязательные затраты УК и ТСЖ по содержанию дома.

Оплачивают эти расходы жильцы в квитанции по статье «содержание жилья». Таким образом, претензии за некачественную уборку мест, с которых вывозится мусор, нужно предъявлять управляющей компании.

Региональный оператор, как уже говорилось ранее, вывозит исключительно твердые коммунальные отходы, образованные в квартирах жителей дома – либо из выкатных контейнеров от мусоропровода, либо из емкостей, установленных на контейнерной площадке.

Если рядом с контейнерной площадкой, несмотря на ни на что образовалась свалка мусора, жителям МКД нужно обращаться в свою УК или ТСЖ. Оставшийся после субботников мусор во дворах многоквартирной застройки, либо стихийные свалки на придомовой территории, рядом с контейнерными площадками, независимо от их морфологического состава, убирают организации, отвечающие за содержание жилья – УК и ТСЖ.

И напоследок, остается добавить: для того, чтобы в секторе МКД не возникали свалки, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо обеспечить контейнерную площадку достаточным количеством контейнеров, разъяснить жильцам дома, что санпосты предназначены исключительно для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов.

И самое важное: организуя на доме субботник, жильцам и представителям УК, ТСЖ необходимо заранее решить, кто и каким транспортом вывезет мусор, собранный во время уборки.