В Омске из-за обрыва проводов встали трамваи

Трамваям пришлось ждать, когда провода починят.

Сегодня утром некоторые омичи, добирающиеся на работу на трамвае столкнулись с неожиданной проблемой. Прямо во время движения трамвая №8 по улице Богдана Хмельницкого оборвался провод. К счастью, никто из пассажиров и пешеходов не пострадал, но подача электричества, естественно, нарушилась. Трамвай дальше не поехал, как не смогли продолжить движение и другие вагоны на этом участке.

Как сообщает издание «Омскинформ», рабочие службы пути МП «Электрический транспорт» оперативно приступили к устранению поломки.