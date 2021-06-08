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Общество8 июня 2021 9:40

В Омске из-за обрыва проводов встали трамваи

Нескольким маршрутам пришлось задержаться, пока поломку не устранили
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Трамваям пришлось ждать, когда провода починят.

Трамваям пришлось ждать, когда провода починят.

Сегодня утром некоторые омичи, добирающиеся на работу на трамвае столкнулись с неожиданной проблемой. Прямо во время движения трамвая №8 по улице Богдана Хмельницкого оборвался провод. К счастью, никто из пассажиров и пешеходов не пострадал, но подача электричества, естественно, нарушилась. Трамвай дальше не поехал, как не смогли продолжить движение и другие вагоны на этом участке.

Как сообщает издание «Омскинформ», рабочие службы пути МП «Электрический транспорт» оперативно приступили к устранению поломки.