В Омске чуть не сгорела школа из-за подожженного пуха

Огонь распространился на территории школы. Фото: ВКонтакте

В Омской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он сохраняется до 27 июня. Но многим возгораниям по прежнему способствуют сами омичи. Накануне в Омске начал активно падать тополиный пух ноги решают, что лучший способ с ним бороться – это его поджечь. Пожарным часто приходится тушить возгорания, случившиеся именно из-за пуха.

Накануне, например, на территории школы №91 в районе Амура, произошел пожар. Омичи заметили, что кто-то поджег тополиный пух, и огонь распространился по территории школы. Очевидцы переживали, что пожар действительно может перейти на здание школы, но МЧС прибыли быстро. Огонь удалось быстро потушить. Как уточнили в пресс-службе МЧС, в пожаре пострадала 1000 квадратных метров травы на территории школы. Здания, как и люди, не пострадали.