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Общество8 июня 2021 8:01

Пьяный омич украл у приятеля семерых крольчат

Животных вернули хозяину, ни один из кроликов не пострадал
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Малыши во время вынужденного путешествия не пострадали.

Малыши во время вынужденного путешествия не пострадали.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Дерзкое ограбление своего соседа совершил сельчанин из села Утичье в Называевском районе. Он пришел к соседу, чтобы вместе выпить, а после застолья 29-летний сельчанин заглянул в сарай, где хозяин разместил клетки с кроликами. В мешок мужчина собрал семерых крольчат и ушел домой. Когда утром хозяин пошел проверять клетки, понял, что животных не хватает. После этого он обратился в полиции.

Следователи быстро задержали подозреваемого и забрали у него животных. Вероятно, он планировал продать крольчат, о не успел этого сделать. Все семеро вернулись к хозяину в целости и сохранности. Похитителю, который, как уточнили в пресс-службе МВД, уже был судим. Сейчас на него завели новое уголовное дело по статье «Кража».