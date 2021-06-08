Пьяный омич украл у приятеля семерых крольчат

Малыши во время вынужденного путешествия не пострадали. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Дерзкое ограбление своего соседа совершил сельчанин из села Утичье в Называевском районе. Он пришел к соседу, чтобы вместе выпить, а после застолья 29-летний сельчанин заглянул в сарай, где хозяин разместил клетки с кроликами. В мешок мужчина собрал семерых крольчат и ушел домой. Когда утром хозяин пошел проверять клетки, понял, что животных не хватает. После этого он обратился в полиции.

Следователи быстро задержали подозреваемого и забрали у него животных. Вероятно, он планировал продать крольчат, о не успел этого сделать. Все семеро вернулись к хозяину в целости и сохранности. Похитителю, который, как уточнили в пресс-службе МВД, уже был судим. Сейчас на него завели новое уголовное дело по статье «Кража».