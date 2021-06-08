В Омске завершились поиски 18-летнего рыбака, перевернувшегося на лодке

В обстоятельствах смерти рыбака разбираются следователи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в Омской области несчастный случай произошел на Иртыше с двумя приятелями. Они решили порыбачить с лодки, но стоило им добраться до середины реки, как лодка перевернулась. Одному из них удалось выбраться на берег, а вот 18-летнего Алексея Анухова он не дождался. К поискам приступили сразу же, но нашли только Лодку, которую прибило к берегу ниже по течению. Полиция предполагала, что молодой человек утонул, но поисковики продолжали верить в лучшее.

Но, к сожалению, Алексея нашли мертвым. По информации издания «СуперОмск» его тело обнаружили в 15 километрах от места трагедии. По факту произошедшего проводится проверка.