В Омске родился первый больной коронавирусом ребенок

Малыша госпитализировали и успешно вылечили. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Омской области выявили первый случай заражения коронавирусом у новорожденного. Больной коронавирусом ребенок родился у зараженной женщины, рассказал министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский изданию "Город55". До этого случая роженицы не передавали COVID-19 своим детям. Младенца, конечно, сразу госпитализировали. Сейчас он полностью здоров. Вместе с матерью ребенка выписали из больницы.

За все время пандемии коронавирус диагностирован у 92 омских рожениц, а по последним данным сейчас в регионе болеют ковидом 5 720 человек. В среднем в сутки прибавляется по 60 новых заболевших, а вот число выздоровевших постоянно колеблется.