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Общество8 июня 2021 6:56

В Омске родился первый больной коронавирусом ребенок

Вирус ему передала больная мать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Малыша госпитализировали и успешно вылечили.

Малыша госпитализировали и успешно вылечили.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Омской области выявили первый случай заражения коронавирусом у новорожденного. Больной коронавирусом ребенок родился у зараженной женщины, рассказал министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский изданию "Город55". До этого случая роженицы не передавали COVID-19 своим детям. Младенца, конечно, сразу госпитализировали. Сейчас он полностью здоров. Вместе с матерью ребенка выписали из больницы.

За все время пандемии коронавирус диагностирован у 92 омских рожениц, а по последним данным сейчас в регионе болеют ковидом 5 720 человек. В среднем в сутки прибавляется по 60 новых заболевших, а вот число выздоровевших постоянно колеблется.