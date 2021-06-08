Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 4:55

Стали известны цены за паромные переправы через Иртыш в Омске

В разных местах ценник сильно отличается
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

РЭК утвердил тарифы, по которым в этом году жители Омской области смогут перебраться через Иртыш на паромах. Оказалось, что дороже всего обойдётся поездка в районе Пологрудово в Тарском районе - 390 рублей. Чуть меньше отдать придётся за билет на паром в селе Бородино Тевризскоро района - почти 224 рубля. А самым дешёвым будет паром в Большеречье - всего 69 рублей.

Отметим, что в эту стоимость войдут провоз багажа до 30 килограмм и проезд одного ребенка-дошкольника. На более старших детей придётся покупать отдельный билет.