Стали известны цены за паромные переправы через Иртыш в Омске

РЭК утвердил тарифы, по которым в этом году жители Омской области смогут перебраться через Иртыш на паромах. Оказалось, что дороже всего обойдётся поездка в районе Пологрудово в Тарском районе - 390 рублей. Чуть меньше отдать придётся за билет на паром в селе Бородино Тевризскоро района - почти 224 рубля. А самым дешёвым будет паром в Большеречье - всего 69 рублей.

Отметим, что в эту стоимость войдут провоз багажа до 30 килограмм и проезд одного ребенка-дошкольника. На более старших детей придётся покупать отдельный билет.