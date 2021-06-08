В Омской области антимасочники заплатили уже штрафов на 30 миллионов

Чиновники планируют ужесточить контроль и увеличить количество проверок. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В регионе по-прежнему действует масочный режим. Его продлили до конца июня. Омские власти подвели итоги кампании по борьбе с жителями, принципиально отказывающимися носить средства защиты. Чаще всего их ловят в общественном транспорте или торговых центрах. С начала пандемии антимасочников уже оштрафовали на сумму, превышающую 30 миллионов рублей.

Май выдался в этом плане ударным. Объем штрафов вырос по сравнению с апрелем аж на 4 миллиона рублей. Власти отмечают: с приходом жары омичи все реже носят маски в транспорте, поэтому чиновники планируют ужесточить контроль и увеличить количество проверок.

В период с 31 мая по 6 июня возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, из них в отношении 3 водителей и 6 пассажиров за отказ от использования средств индивидуальной защиты. Всего за нарушение ограничительных мер в общественном транспорте возбуждено 746 дел.