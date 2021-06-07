В Омске будут развивать «зеленую» энергетику

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

На панельной сессии Петербургского международного экономического форума – 2021 председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков оценил перспективы рынка водородного топлива. Он считает, что у отечественных нефтегазовых компаний есть хорошие шансы занять заметную роль на этом рынке.

– У нас отличный потенциал, поскольку мы уже как нефтяные компании производим водород, – заявил Александр Дюков, – В частности, наша компания только на двух нефтеперерабатывающих заводах производит 100 тыс. тонн водорода в год.

Напомним, Омский НПЗ «Газпром нефти» ввел в эксплуатацию новую установку по производству водорода в августе 2018 года. Водород используется в процессе финальной очистки моторных топлив до стандарта Евро-5.

По словам экспертов ПМЭФ, водород – только часть новой энергетики, наравне с ним большее значение в перспективе получат возобновляемые источники энергии. Например, солнечная генерация, проекты которой также реализуют в Омске.

Так, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание второй солнечной электростанции в Омске. Гелиостанция мощностью 20 мВт появится в особой экономической зоне «Авангард». Первая с 2019 года работает на Омском НПЗ.

«Новое соглашение – это не только производственные проекты, это вопросы водородного транспорта, вопросы использования CO2, вопросы зелёной энергетики, солнечной электрогенерации», – отметил Александр Бурков.