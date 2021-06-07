Омич арендовал три иномарки, а потом продал их через интернет

Омичке вернули только одну машину. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратилась жительница села Троицкое в Омской области. Она рассказала, что уже два месяца сдает в аренду три иномарки 29-летнему омичу по договору. Он исправно вносил деньги и женщина не стала бы беспокоиться, если бы не увидела случайно один из своих автомобилей на сайте бесплатных объявлений. Его предлагали купить по выгодной цене. Заподозрив неладное. Женщина сразу пошла в полицию и не стала разбираться с арендатором сама.

В итоге полицейские задержали омича и выяснили, что автомобиль из объявления, – «Тойота Приус», - уже продан жителю Омска. Машину нашли и вернули хозяйке, а вот судьба двух других иномарок, «Рено Сандеро» и «Хонда Цивик», пока остаются неизвестными. Полиция их разыскивает. Также устанавливают степень вины арендатора, она находится под подпиской о невыезде и, как уточнили в пресс- службе полиции, никогда раньше к ответственности не привлекался.