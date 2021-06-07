В Кировском округе пройдут плановые отключения горячего водоснабжения

АО «Омск РТС» сообщает о плановом отключении ГВС:

с 00.00 17.06.2021 до 24.00 30.06.2021, согласно утвержденному «Графику остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2021», будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей I луча КРК.

Прекращается ГВС потребителей:

в границах улиц: 2-я Солнечная, Дианова, Звездная, Лесной проезд, Волгоградская, Фугенфирова, Лукашевича, Ватутина, Путилова, проспект Комарова.

В период планового останова I луча КРК нагрузка ГВС потребителей, БСМП-1 и ГКБ-1, будет обеспечиваться от ТЭЦ-3.

Посмотреть поадресный перечень отключения горячего водоснабжения в 2021 году можно по ссылке https://www.omskrts.ru/users/people/timetable/. АО «Омск РТС» обращает внимание, что в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Если вы не нашли свой дом в графиках – обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение.