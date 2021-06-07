8 июня в Советском округе пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

с 13.00 до 20.00 08.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, оборудованием ПНС-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

ГВС потребителей прекращается согласно плановому останову ТЭЦ-3 с 00.00 03.06.2021 до 24.00 16.06.2021.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Королёва, Химиков, Блюхера, Коммунальная, СНТ «Строитель».

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.