На Левобережье в Омске загорелись два частных дома

В огне почти полностью сгорели два дома. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

На Левобережье в Омске местные жители заметили густой черный дым, который поднимался из частного сектора. Оказалось, что загорелся один из частных домов на улице 1-я Кировская.

Соседей насторожил столб дыма, поднимающийся над домами. Фото: ВКонтакте

В МЧС о возгорании сообщили в 13:31. На место сразу же выехали спасатели. Оказалось, что огонь успел захватить два дома, общая площадь которых составила почти 300 квадратных метров. Чтобы локализовать пламя понадобилось около часа. В 14:20 удалось остановить распространение огня, но полностью потушить пожар пока не удалось. Сейчас на месте работаю т 35 человек и 7 спецмашин. Сообщений о пострадавших пока не было, хозяева успели выбраться из домов вовремя.