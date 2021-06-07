Фетисов наградил омского регоператора почетной грамотой

Более 30 омичей – профессиональных экологов и общественников были отмечены в этот день грамотами и благодарственными письмами различного уровня за вклад в проведении природоохранных мероприятий и развитие экологического движения.

Среди награжденных – генеральный директор компании регионального оператора Омской области по обращению с ТКО Карен Егоян.

За плодотворное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды Карен Грачьевич награжден Почетной грамотой Всероссийского общества охраны природы.

Почетную грамоту главе омского регоператора вручил член Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы, Председатель комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев.

Принимая награду, Карен Егоян отметил, что введение в законный оборот твердых коммунальных отходов – это один из шагов к улучшению экологической обстановки в регионе, основа здоровья и благополучия омичей. Только совместными усилиями власти, общества и научного мира возможно внедрение цивилизованного, бережного отношения человека к окружающей среде.

Напомним, что председателем Всероссийского общества охраны природы в феврале этого года был избран Вячеслав Фетисов – всемирно известный хоккеист, мастер спорта. Его кандидатуру поддержали участники более чем 40 региональных отделений организации на онлайн-пленуме Центрального совета ВООП.