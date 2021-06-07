Многодетная омичка стала королевой красоты

Фото сайт mrsworld.ru. Ирина Рягузова первая справа

37-летняя омичка Ирина Рягузова представляла Омск в конкурсе красоты «Миссис Россия Мира». В минувшие выходные конкурс завершился и Ирина получила почетный титул в номинации «Миссис Россия Вселенная».

Репетиции к финальному шоу, где и происходила борьба за главный титул конкурса, заняли три дня. Финал начался с оригинального выхода в национальных костюмах. Затем участницы показали свою грацию во время выхода в чёрных коктейльных платьях. Не обошлось и без конкурса талантов, где участницы блеснули своими творческими способностями. Ирина вместе со своими дочками исполнила зажигательный танец на фоне видео, где эту же композицию они исполняют возле омских достопримечательностей – драмтеатра и омской крепости. Следующим этапом шоу стал выход в купальниках, а завершил представление выход в вечерних платьях. Омичка появилась в облегающем белом платье с эффектным шлейфом. «В вашем наряде я чувствовала себя королевой», - такие слова благодарности в своем инстаграме написала Ирина модельерам, создавшим это платье.

Триумфом нашей землячки стал титул Миссис Россия Вселенная». Как сообщают организаторы конкурса, финалистки, которые получили звания и титулы смогут отстаивать честь страны на международном уровне и смогут претендовать на титул самой красивой женщины в Европе и мире.