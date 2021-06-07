Клиенты Райффайзенбанка могут открыть счет для бизнеса в мобильном приложении на iOS и Android

Предприниматели могут открыть счет для бизнеса в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Сервис доступен индивидуальным предпринимателям и ООО. При этом не нужно идти в отделение — достаточно одной встречи с курьером банка.

«Счет для бизнеса в приложении дает доступ к множеству готовых решений для предпринимателей. Это онлайн-бухгалтерия, оплата счетов по фото и QR-кодам, функции валютного контроля, прием платежей по QR-кодам и многое другое. Это автоматизация рутинных процессов, их упрощение и экономия времени и ресурсов на изучение юридических деталей. То есть предприниматель решает сразу несколько задач быстро и онлайн», — отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн.