Омич пошел грабить магазин с парикмахерскими ножницами

Омича задержали в парке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычный день для сотрудников супермаркета на улице Котельникова чуть не обернулся трагедией. Все началось с того, что в магазин пришел пьяный посетитель, который попытался украсть пиво и шоколадку. Набор для опохмела не дала вынести бдительная продавщица, остановив мужчину на выходе. Он отдал товар и ушел,но спустя время вернулся и уже не с пустыми руками. Угрожая кассиру ножницами, омич забрал две шоколадки и сбежал. Продавцы обратились в полицию.

Вор попал на камеру видеонаблюдения и сами сотрудники его хорошо запомнили, поэтому у полиции был довольно точный портрет подозреваемого. Его быстро нашли в одном из скверов вблизи магазина. В полиции уточнили, что задержали 41-летнего омича. Он ранее уже был судим за кражи и хранение наркотиков. Сейчас на него завели дело по статье «Разбой».