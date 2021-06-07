Электронный сертификат для получения инвалидами технических средств реабилитации

Правительством подписан Федеральный закон о внедрении электронного сертификата, которым определен порядок формирования, использования электронного сертификата, порядок приобретения и оплаты отдельных видов товаров, работ и услуг. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов Правительства Российской Федерации.

Обеспечение граждан с инвалидностью и пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний необходимыми изделиями теперь будет не только в натуральной форме или с использованием механизма компенсации, но и с помощью электронного сертификата. У гражданина появится дополнительная альтернатива - получить изделие в Фонде социального страхования, купить за собственные средства и дождаться компенсации или воспользоваться электронным сертификатом сразу при покупке.

Сам электронный сертификат представляет собой цифровую реестровую запись о праве человека на такую покупку. Оформить его можно в соцзащите.

К концу 2021 г. появится также электронный каталог всех возможных технических средств реабилитации с фотографиями, описанием, информацией о производителях и точках продаж. Также, в дальнейшем - можно будет покупать протезы, трости и другие средства реабилитации, сделанные на заказ.

Срок действия электронного сертификата будет определяться с учетом программы реабилитации, но не более 12 месяцев со дня начала срока действия электронного сертификата.

Расширение способов обеспечения ТСР позволит гражданам самостоятельно подбирать рекомендованное в индивидуальной программе реабилитации изделие, выбирать для него дополнительные функции и определять производителя.

Механизм электронного сертификата будет способствовать развитию конкуренции среди производителей и поставщиков протезно-ортопедической продукции, поскольку люди будут выбирать, какой дополнительный функционал они хотели бы видеть у своего устройства, какой производитель делает их более удобными.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.