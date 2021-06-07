Надежный заслон

При анализе данных ФГИС «Меркурий» выяснилось, что некоторые электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) были оформлены на продукцию с истекшим сроком годности. Так ИП Кудаспаев Д.А. 23 мая этого года оформил эВСД на сосиски «Сытные», срок годности которых истекал 12 мая 2021 года. Эта продукция была направлена в детсад «Ромашка» села Бологое Русско-Полянского района. 4 мая ИП Чернухина Е.Е. оформила два эВСД на сметану 20%, срок годности которой истек двумя днями ранее. Просроченный товар получила Победовская средняя общеобразовательная школа в Нововаршавском районе.

Всего за прошедший месяц мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Омской области выявлено 10 фактов поставки продукции с истекшим сроком годности в образовательные учреждения.

В адрес получателей некачественных и потенциально небезопасных товаров направлены информационные письма о выявленных нарушениях, а в отношении нарушителей возбуждены административные дела.