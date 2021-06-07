Назван список чисто «омских» слов

Некоторые слова поймут только омичи. Фото: Андрей КУТУЗОВ

Ко дню русского языка, который отмечали накануне, 6 июня, аналитики из компании Яндекс провели большое исследование и выяснили, какие специфические слова используют жители каждого региона России. Оказалось, что в речи омича в вас могут выдать такие простые слова как:

- Булыжить (разбавлять, ухудшая качество);

- Обвертка (обертка);

- Сигнашка (автосигнализация);

- Техничка (уборщийа или нянечка);

- Чойс (лапша быстрого приготовления).

Как считают исследователи, именно эти слова характерны исключительно для омской области. Вместе с жителями других регионов Сибири мы часто используем такие слова как:

- Бурогозить (шуметь, буянить);

- Впалить (потратить, вложить);

- Грамотешка (грамотность);

- Изладить (сделать, смастерить);

- Канашка (канализация);

- Каралька (выпечка или колбаса в форме кольца или полукольца);

- Клинануть (заклинить);

- Лытка (голень);

- Мусорница (урна);

- На божничку сажать, ставить (превозносить);

- Намахнуть (выпить);

- Ночева (ночевка);

- Околок (небольшой лес, рощица);

- Перепираться (препираться);

- Пожиться (удаться (о жизни));

- Расповадить (избаловать, разбаловать);

- Толченка (картофельное пюре);

- Улка (пространство вне помещений, улица).