Назван список чисто «омских» слов

Некоторые слова поймут только омичи.
Фото: Андрей КУТУЗОВ
Ко дню русского языка, который отмечали накануне, 6 июня, аналитики из компании Яндекс провели большое исследование и выяснили, какие специфические слова используют жители каждого региона России. Оказалось, что в речи омича в вас могут выдать такие простые слова как:
- Булыжить (разбавлять, ухудшая качество);
- Обвертка (обертка);
- Сигнашка (автосигнализация);
- Техничка (уборщийа или нянечка);
- Чойс (лапша быстрого приготовления).
Как считают исследователи, именно эти слова характерны исключительно для омской области. Вместе с жителями других регионов Сибири мы часто используем такие слова как:
- Бурогозить (шуметь, буянить);
- Впалить (потратить, вложить);
- Грамотешка (грамотность);
- Изладить (сделать, смастерить);
- Канашка (канализация);
- Каралька (выпечка или колбаса в форме кольца или полукольца);
- Клинануть (заклинить);
- Лытка (голень);
- Мусорница (урна);
- На божничку сажать, ставить (превозносить);
- Намахнуть (выпить);
- Ночева (ночевка);
- Околок (небольшой лес, рощица);
- Перепираться (препираться);
- Пожиться (удаться (о жизни));
- Расповадить (избаловать, разбаловать);
- Толченка (картофельное пюре);
- Улка (пространство вне помещений, улица).