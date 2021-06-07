В Омске проведут испытания на тепловые потери

АО «Омск РТС» сообщает: с 08.00 15.06.2021 до 23.50 16.06.2021 будут проводиться испытания водяных тепловых сетей АО «Омск РТС» по определению тепловых потерь Северного луча ТЭЦ-3, без сетей потребителей.

Испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Заозёрная, Комбинатская, Химиков, Заводская, пр. Губкина.

Тепловые сети потребителей, не участвующие в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.