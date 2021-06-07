В центре Омска памятник архитектуры заделали сайдингом

В центре Омска старинное здание обшили сайдингом. Фото: ВООПИК Омск

В Омске довольно много памятников архитектуры, которые большинству горожан кажутся просто старыми деревянными домами. На них мало обращают внимание, но довольно часто их состояние оставляет желать лучшего. Один из таких находится на улице Жукова 97. Старый двухэтажный дом выглядит немного необычно из-за кирпичного первого этажа и деревянного второго. Это памятник архитектуры, жилой дом, построенный в 1910 году. Сейчас там находится мечеть.

Теперь вот так выглядит памятник архитектуры. Фото: ВООПИК Омск

Фото: ВООПИК Омск

На неожиданное преображение обратили внимание представители Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Первый этаж, ранее заштукатуренный, отделали ярко-зеленым сайдингом. Почти попали в цвет, который был до этого, но претензий меньше не стало. В минкульте отметили, что такие работы не были с ними согласованы.

- Данные работы несанкционированные. Факт нарушения уже зафиксирован, решается вопрос о мерах административного воздействия. О принятом решении сообщим дополнительно, - отметили представители министерства.