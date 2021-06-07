Рабочая неделя в Омске начнется с грозы и града

Начало недели в Омске будет дождливым и тёплым.

В минувшую пятницу погода совсем не радовала омичей - дождь, местами даже переходящий в снег, не прекращался почти весь день, а температура держалась около +10. Погреться удалось только на выходных, а новая рабочая неделя обещает непогоду.

По прогнозам синоптиков, будет тепло и даже жарко, на понедельник, 7 июня, обещают до +28 градусов, но в этот день может пойти сильный дождь с градом, а ветер усилится до 17 метров в секунду.

Сохранится такая погода примерно до середины недели. Осадки, по прогнозам, прекратятся к среде, а температура пойдёт на спад. К концу недели похолодает до +19 градусов.