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Происшествия6 июня 2021 5:47

В Омске у Центрального пляжа из-под земли забил гейзер

Кипяток заливал дорогу
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Из-под земли забил столб кипятка.

Из-под земли забил столб кипятка.

Фото: ВКонтакте

Необычную картину наблюдали омичи, которые в субботу пришли позагорать на Центральный пляж. Около улицы Ивана Алексеева из-под земли забил настоящий гейзер. Прямо через асфальт начал бить кипяток. Высота струи достигала несколько метров. Всю округу заволокло паром от горячей воды, а улицу затопило.

Очевидцы происшествия выложили фото с места событий в соцсети - оно появилось в паблике "ЧП-Омск". О пострадавших ничего не сообщается. Коммунальщики никак не прокомментировали случившуюся авария.

Некоторые омичи в комментариях охотно шутили, что местные жители могли бы и воспользоваться своей возможностью помыться. В Омске как раз пора отключений горячей воды.