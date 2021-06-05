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Общество5 июня 2021 15:49

Омич выложил в соцсети видео с пьяной медсестрой травмпункта

Он заявил, что сотрудница медучреждения была явно выпившей
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Пациент уверяет: медсестра была нетрезвой. ФОТО: Паблик "Омск ВК"

Пациент уверяет: медсестра была нетрезвой. ФОТО: Паблик "Омск ВК"

Фото: ВКонтакте

Омич пожаловался на персонал травмпункта на улице Лизы Чайкиной. По его словам, одна из медсестер работала в нетрезвом видео. В качестве доказательства он выложил ролик в паблик "Омск ВК", снятый в больнице. На нем женщина неспешно уходит за угол, а после слов о том, что она пьяная, медсестра показывает неприличный жест пациенту. Видео никак не доказывает, что сотрудница в нетрезвом виде. Но все же в омском минздраве назначали проверку.

- Дисциплинарная комиссия проверит все обстоятельства произошедшего и вынесет решение в рамках Трудового Кодекса РФ, - прокомментировали ситуацию в региональном минздраве.