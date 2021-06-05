Омич выложил в соцсети видео с пьяной медсестрой травмпункта

Пациент уверяет: медсестра была нетрезвой. ФОТО: Паблик "Омск ВК" Фото: ВКонтакте

Омич пожаловался на персонал травмпункта на улице Лизы Чайкиной. По его словам, одна из медсестер работала в нетрезвом видео. В качестве доказательства он выложил ролик в паблик "Омск ВК", снятый в больнице. На нем женщина неспешно уходит за угол, а после слов о том, что она пьяная, медсестра показывает неприличный жест пациенту. Видео никак не доказывает, что сотрудница в нетрезвом виде. Но все же в омском минздраве назначали проверку.

- Дисциплинарная комиссия проверит все обстоятельства произошедшего и вынесет решение в рамках Трудового Кодекса РФ, - прокомментировали ситуацию в региональном минздраве.