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Общество5 июня 2021 4:11

Умер известный омский политолог Михаил Машкарин

Михаил Иванович был уважаемым человеком в городе
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Михаилу Машкарину было 65 лет.

Михаилу Машкарину было 65 лет.

Фото: ВКонтакте

Печальная новость пришла из Омского государственного технического университета. Не стало бессменного декана гуманитарного факультета и известного в городе политолога Михаила Машкарина. О причинах его смерти ничего не сообщается, но для коллег политолога случившееся стало неожиданностью.

Михаилу Машкарину было 65 лет, он уроженец Казахстана. Входил в общественный совет при УМВД, долгое время был связан с работой Общественной палатой. Машкарин был квалифицированным политологом и востребованным у СМИ экспертом. Его взвешенная точка зрения по каждому значимому событию для региона и страны всегда подкупала.

Прощание с Михаилом Машкариным состоится в воскресенье, 6 июня, с 14:00 до 15:00 в зале по адресу: 10 лет Октября, 208 в.