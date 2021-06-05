Омичам пообещали еще одно грандиозное празднования кубка «Авангарда»

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На прошедшей пресс-конференции председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов неожиданно заявил о том, что в Омске планируется провести еще одно празднование победы "ястребов". В нынешнем сезоне хоккеисты завоевали Кубок Гагарина. И в клубе хотят отметить это еще раз вместе с болельщиками.

- У нас не закрыт вопрос по празднованию. Мы тогда не до конца отпраздновали. После завоевания кубка сразу же приехали в Омск, но все делали на ходу, - сказал Александр Крылов. - Мы же обещали вернуться. У нас много идей. Как только сформируем план мероприятий, объявим горожанам.

Напомним, что 29 апреля к Арене-Омск на празднование победы "Авангарда" пришло около 20 тысяч омских фанатов.