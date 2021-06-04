Оксана Фадина встретилась с участниками омского клуба предпринимателей Momentum

Мэр Омска встретилась с предпринимателями работающими в разных сферах бизнеса, которые объединились в сообщество, чтобы помогают друг другу в решении различных вопросов, делиться опытом и знаниями, налаживать полезные контакты.

«Беседа получилась содержательной. Обсудили актуальные для омского бизнеса темы: наведение порядка в области размещения нестационарных торговых объектов, тарифы на вывоз мусора для юридических лиц, благоустройство города и борьбу с недобросовестными подрядчиками», - сообщила Оксана Николаевна.

Предприниматели рассказали мэру о своих проблемах, а Фадина, в свою очередь объяснила им некоторые нюансы работы городских служб и управления городским хозяйством, планирования бюджета, работы с контрольно-надзорными органами. С позиций бизнеса и власти разобрали конкретные ситуации и вместе подумали над решением вопросов, которые стоят перед городом и бизнесом, обменялись мнениями.

Фадина оценила идею создания такого бизнес-клуба и встречу позитивно и пообещала чаще общаться с представителями бизнес-сообщества.