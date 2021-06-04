В Омске пенсионерку придавило веткой старого тополя

Женщине помогли проезжавшие мимо полицейские. Фото: ВКонтакте

В районе Нефтяников сегодня днем чуть не произошла трагедия. 81-летняя омичка не ожидала никаких неприятностей, ведь была рядом с собственным подъездом. Во дворе дома уже давно растут тополя, они ткие старые, что некоторые жители и не помнят двора без них. Именно ветка одного из них чуть е убила пенсионерку. Ветка отломилась и упала прямо на женщину. Отодвинуть тяжелую ветку женщина сама не смогла.

На пенсионерку упала огромная ветка тополя. Фото: ВКонтакте

Ей на помощь пришел патруль полиции, который возвращался с вызова на этой же улицы. Ветка действительно была большой, двум полицейским помогал ее отодвинуть еще один прохожий, который тоже видел произошедшее.

Местные жители отмечают, что деревья давно не кронировали. Фото: ВКонтакте

Как уточнили в пресс-службе полиции, пенсионерка жива, с ней все относительно хорошо. С места происшествия ее забрали медики, сейчас омичка в больнице. Местные жители рассказывают, что тополя уже долгое время никто не кронировал, некоторым деревьям уже более 50 лет, а ветки падают не первый раз.