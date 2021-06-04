Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2021 14:29

В Омске пенсионерку придавило веткой старого тополя

Ей понадобилась помощь медиков
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщине помогли проезжавшие мимо полицейские.

Женщине помогли проезжавшие мимо полицейские.

Фото: ВКонтакте

В районе Нефтяников сегодня днем чуть не произошла трагедия. 81-летняя омичка не ожидала никаких неприятностей, ведь была рядом с собственным подъездом. Во дворе дома уже давно растут тополя, они ткие старые, что некоторые жители и не помнят двора без них. Именно ветка одного из них чуть е убила пенсионерку. Ветка отломилась и упала прямо на женщину. Отодвинуть тяжелую ветку женщина сама не смогла.

На пенсионерку упала огромная ветка тополя.

На пенсионерку упала огромная ветка тополя.

Фото: ВКонтакте

Ей на помощь пришел патруль полиции, который возвращался с вызова на этой же улицы. Ветка действительно была большой, двум полицейским помогал ее отодвинуть еще один прохожий, который тоже видел произошедшее.

Местные жители отмечают, что деревья давно не кронировали.

Местные жители отмечают, что деревья давно не кронировали.

Фото: ВКонтакте

Как уточнили в пресс-службе полиции, пенсионерка жива, с ней все относительно хорошо. С места происшествия ее забрали медики, сейчас омичка в больнице. Местные жители рассказывают, что тополя уже долгое время никто не кронировал, некоторым деревьям уже более 50 лет, а ветки падают не первый раз.