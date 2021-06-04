В Омске пенсионерку придавило веткой старого тополя

Женщине помогли проезжавшие мимо полицейские.
Фото: ВКонтакте
В районе Нефтяников сегодня днем чуть не произошла трагедия. 81-летняя омичка не ожидала никаких неприятностей, ведь была рядом с собственным подъездом. Во дворе дома уже давно растут тополя, они ткие старые, что некоторые жители и не помнят двора без них. Именно ветка одного из них чуть е убила пенсионерку. Ветка отломилась и упала прямо на женщину. Отодвинуть тяжелую ветку женщина сама не смогла.
На пенсионерку упала огромная ветка тополя.
Фото: ВКонтакте
Ей на помощь пришел патруль полиции, который возвращался с вызова на этой же улицы. Ветка действительно была большой, двум полицейским помогал ее отодвинуть еще один прохожий, который тоже видел произошедшее.
Местные жители отмечают, что деревья давно не кронировали.
Фото: ВКонтакте
Как уточнили в пресс-службе полиции, пенсионерка жива, с ней все относительно хорошо. С места происшествия ее забрали медики, сейчас омичка в больнице. Местные жители рассказывают, что тополя уже долгое время никто не кронировал, некоторым деревьям уже более 50 лет, а ветки падают не первый раз.