В Омске чуть не случился пожар из-за подожженого тополиного пуха

из-за горящего тополиного пуха чуть не случилось несколько крупных пожаров. Фото: ВКонтакте

В Омске начался период обильного падения тополиного пуха. Мало приятное время как для аллергиков, так и для обычных жителей. Пух постоянно попадает в глаза и нос, летит в открытые окна квартир. Но пух может представлять и реальную опасность. Из-за него легко начинаются пожары. Несколько чуть не произошло в Омске накануне.

Из-за пуха мог загореться гаражный кооператив. Фото: ВКонтакте

Омичи рассказали, что пух горел почти в самом центре города на улице Карли Маркса. Там кто-то поджег пух и огонь захватил пространство между гаражей. К счастью, удалось избежать попадания его на деревья. Да и с машинами в гаражах все хорошо, ликвидировать пожар удалось быстро.

Огонь успел перейти на трубопровод. Фото: ВКонтакте

Сложнее ситуация была на улицк Красный Путь. Там от горящего пуха загорелась обмотка на наземном трубупроводе. Горючий материал легко вспыхнул и высокие языки пламени чудом не перекинулись на стоящие рядом деревья. Местные жители отмечают, что именно из-за того, что кто-то поджигает пух, эти трубы горели несколько раз в год.