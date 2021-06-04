«Росводоканал Омск» рассказал об экологических проектах предприятия

Значительная часть экологических проектов реализуется на очистных сооружениях канализации, которые принимают и очищают сточные воды потребителей Омска. Так, в рамках реализации плана снижения сбросов в прошлом году, несмотря на коррективы, которые внесла пандемия, омский водоканал реализовал проект повышения качества очистки сточных вод по загрязняющему веществу «аммоний». Другой важнейший проект – уменьшение концентрации фосфора в сточных водах.

«Поступающие сточные воды содержат фосфор. Это связано с использованием бытовой химии – шампуней, гелей, стиральных порошков. В основе моющих средств - триполифосфат натрия. Чтобы уменьшить концентрацию фосфора в сточных водах и довести уровень очищенных стоков до нормативов рыбохозяйственного водоема, мы внедряем технологию реагентной дефосфотации. Реагент на основе железа связывает фосфор и выводит его из стоков. Опытно-промышленные испытания планируем завершить в этом году. Стоимость проекта составила 71 млн рублей без НДС», - рассказал главный инженер «Росводоканал Омск» Денис Хохлов.

С целью повышения качества очистки сточных вод на этапе механической очистки ведётся строительство новых песколовок. Уже реализован первый этап проекта – заменены, смонтированы и запущены в эксплуатацию семь новых решеток, которые буквально прочесывают стоки и задерживают мусор. Срок службы нового оборудования – более 20 лет. Ежедневно они задерживают порядка четырех кубометров твердых бытовых отходов, поступающих на очистные сооружения вместе со сточными водами.

Для восполнения биологических ресурсов водной артерии региона в 2020 году омский водоканал провел зарыбление водоема. В Иртыш и Обь выпустили 319 тысяч мальков осетра и нельмы.

Предприятие не забывает обновлять и ключевые коммуникации городской инфраструктуры водоотведения. Целостность дюкерных переходов, транспортирующих сточные воды, имеет колоссальное значение для экологии Иртыша. В 2020 году обновлен дюкерный переход диаметром 1200 мм, по которому сточные воды Левобережья поступают на очистные сооружения канализации.

В планах предприятия внедрение и других современных технологий качественной очистки сточных вод, в их числе – внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Плановые затраты на реализацию проектов превышают 800 млн рублей. Все это – средства инвестиционной программы предприятия, которые не сказываются на тарифе за услуги водоотведения для омичей. Обновление ключевой коммунальной инфраструктуры происходит без финансового участия горожан.