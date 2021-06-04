На видео попал момент, как омич крадет из ювелирного магазина цепочку за 200 тысяч

Владелец сети ювелирных магазинов обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что из точки на Космическом проспекте неизвестный покупатель с перебинтованным лицом украл цепочку за 208 тысяч рублей.

- Мужчина с перемотанным бинтами лицом попросил продавца показать золотую цепочку стоимостью 208 000 рублей. Сначала он попытался ее примерить, а затем выбежал из торгового зала вместе с украшением, - рассказали в омской полиции и выложили видео с моментом кражи украшения.

Продавец хорошо запомнила голос злоумышленника и особую примету - проступающие сквозь бинт густые брови. Как выяснилось, в этом же магазине он уже пытался безуспешно оформить кредит на покупку кольца из золота. Личность воришки удалось установить очень быстро. Им оказался 40-летний омич, он уже четырежды был судим за грабежи. Его задержали у себя дома. Он рассказал полицейским, что украденную цепочку сдал в ломбард за 80 000 рублей.

На него завели уголовное дело по статьей "Грабеж". Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.