Райффайзенбанк открывает новый набор на программу развития для начинающих специалистов

5-6 июня в Севастополе состоится III Международный фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры 2021». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Сильнейшая нация мира» при поддержке Министерства спорта РФ и Правительства г. Севастополя.

В программе фестиваля: армрестлинг, пауэрлифтинг, силовое многоборье, установление Рекорда России и концертная программа.

Организаторы этого яркого спортивного события пригласили для участия прошлогодних победителей командного турнира, предоставив им возможность защитить свой чемпионский титул. Так, действующий сотрудник компании «СТБ-Охрана» Дмитрий Скосырский и стронгмен Юрий Колмаков сразятся за первое место в соревнованиях. Мастодонт силового экстрима Михаил Шивляков приглашен в качестве почетного гостя, кроме того, он войдет в судейский состав по силовым упражнениям.

Также среди участников мероприятия – самые мощные атлеты из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Украины.

Упражнения фестиваля:

1. «Эстафета»: перенос мешков с песком 80 кг на 20 м, с установкой на тумбу + перенос кег 100 кг на 20 м + перенос покрышки 100 кг на 20 м.

2. «Подъем богатырского бревна на максимальный вес»: начальный вес снаряда 120 кг, шаг 15 кг. После 180 кг шаг 10 кг. Время – 60 сек.

3. «Тяни-толкай»: атлеты выталкивают друг друга за круг диаметром 12 метров, держась с разных сторон за петли, прикрепленные к бревну. Лимит времени – 60 сек, по олимпийской системе.

4. «Становая тяга треп-грифа на количество раз»: вес 320 кг, лимит времени – 60 сек. Лямки разрешены.

По окончании «Евразийских игр 2021» для всех присутствующих выступит группа «Чили».

Дмитрий Скосырский: «Ожидаю от атлетов честной борьбы, ведь только так определится настоящий победитель. Свою подготовку к предстоящему турниру оцениваю на 98%. Конечно, важен еще и психологический настрой. На площадке будет находиться мой тренер и наставник Михаил Шивляков, его присутствие и вера в меня даст больше уверенности и сил. Также хочу поблагодарить родных и друзей, в частности, братство «Ночные волки», коллег и руководство компании «СТБ-Охрана», их поддержку очень ценю. Ну и, наверное, самое главное пожелание самому себе и другим участникам – обойтись без травм».

Желаем землякам отличного выступления, пусть победа станет отражением их стараний и труда!