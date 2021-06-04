Омичи смогут прославить своих бабушек

– На бабушках все держится, – подчеркивают партийцы. – Они воспитывают внуков, помогают детям, ведут активную общественную деятельность. Они мудрые и очень терпеливые. Но пенсии бабушек не соответствуют их роли в нашем государстве. Поэтому Партия пенсионеров решила поддержать тех, кто не унывает и ведет за собой других, показать их значимость для нашего общества.

Для участия в проекте внуки вместе с родителями могут написать историю о своей бабушке, которая ведёт активный образ жизни: увлекается спортом, ведёт общественную деятельность, занимается благоустройством двора, помогает другим. К истории необходимо приложить фотографию героини.

Все истории будут опубликованы на странице партии Пенсионеров Омской области в социальной сети «Одноклассники», где пройдет голосование. Пять бабушек, истории которых наберут наибольшее число лайков, получат денежный приз – 2000 рублей.

Голосование за бабушек в социальной сети «Одноклассники» пройдет с 10 по 16 июня. Подведение итогов и награждение пяти участниц, истории которых наберут наибольшее число лайков, состоится до 18 июня 2021 года включительно.

Напомним, 1 июня, в День защиты детей, Партия пенсионеров заявила о том, что необходимо поддержать стремление молодых работать и зарабатывать, а помощь и поддержка со стороны старшего поколения в воспитании внуков должны иметь материальное воплощение.

– Мы считаем, что необходимо изменить существующий порядок и внести в законодательство норму, позволяющую бабушкам и дедушкам с сохранением трудового стажа осуществлять уход за маленьким ребенком после достижения им полутора лет, – заявили в Партии пенсионеров.