В Омской области во время купания утонул 15-летний подросток

Вещи подростка так и остались лежать на берегу. ФОТО: Следственный комитет Омской области.

Трагедией закончился поход группы подросток на речку. Группа друзей в селе Артын Муромцевского района отправились на местную речку Артынка. На улице стояла 30-градусная жара и четверо подростков хотели искупаться. Однако о своих планах взрослым никто не сказал. Ребята поехали к водоему на велосипедах. Был в компании и 15-летний подросток, который не умел плавать. С ним-то и случилась беда.

- Когда он и еще трое детей, несмотря на запрещающие знаки на берегу, зашли в воду, то подросток, не умеющий плавать, провалился в яму на дне реки. Товарищ пытался его спасти, но не смог, мальчик утонул, - рассказали подробности в пресс-службе следственного комитета по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка по статьей "Причинение смерти по неосторожности". Следственный комитет разбирается в этом происшествии.