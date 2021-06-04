Компания «ТГК-11» модернизирует оборудование на омской ТЭЦ-3

АО «ТГК-11» особое внимание уделяет реализации проектов в области устойчивого развития и защиты окружающей среды. В первую очередь, это касается производственных программ. Ежегодно компания увеличивает объём инвестиций в технологические проекты, сохраняющие экологию города, и в повышение эффективности оборудования теплоэлектростанций. Применение современных технологий и актуальных технических решений позволяет безаварийно эксплуатировать существующее оборудование станций, что значительно снижает расходы топлива и, следовательно, улучшает экологическую ситуацию в зоне действия объектов компании.

Так, в рамках подготовки к отопительному сезону АО «ТГК-11» завершило монтаж новой деаэрационно-подпиточной установки на ТЭЦ-3. Это напрямую повлияет на повышение качества теплоснабжения Кировского и Советского округов. Стоимость проекта составила 148 млн рублей.

Деаэрационно-подпиточная установка обеспечивает поддержание нормативной концентрации кислорода в сетевой воде, идущей с ТЭЦ по тепловым сетям к потребителям. Качественная подготовка подпиточной воды необходима для обеспечения надёжной, долговечной и безаварийной работы системы теплоснабжения. Особенно важное значение имеет водоподготовка в открытых системах теплоснабжения.

ТЭЦ-3 снабжает горячей водой и отоплением 2137 домов и 567 административных зданий организаций на Левом берегу и в Советском округе. Модернизация деаэрационно-подпиточной установки позволит исключить попадание кислорода в теплоноситель и напрямую повлияет на повышение качества теплоснабжения потребителей.

Генеральный подрядчик, ООО «Энергоинжиниринггрупп», выполнил монтаж основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, систем автоматизации, инженерных сооружений, провёл антикоррозионные и теплоизоляционные работы.

В настоящее время начаты пуско-наладочные работы. После проведения комплексных испытаний в июле 2021 года деаэрационно-подпиточная установка будет введена в эксплуатацию.

АО «ТГК-11» регулярно проводит плановые капитальные ремонты и техническое перевооружение оборудования станций. Это позволяет поддерживать оборудование в актуальном техническом состоянии, соответствующем всем современным стандартам. Основной объём работ приходится на межотопительный период. Все работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования АО «ТГК-11» выполняются в строгом соответствии с намеченными планами и графиками.

- Модернизация деаэрационно-подпиточной установки ТЭЦ-3 – один из ключевых инвестиционных проектов 2021 года. Компания особое внимание уделяет обеспечению эффективности работы оборудования, поскольку это напрямую влияет не только на качество теплоснабжения города, но и на сокращение расходов топливного ресурса, а следовательно, и на снижение воздействия теплоэлектростанций на окружающую среду. Мероприятия, реализованные в межотопительный период, позволят АО «ТГК-11» повысить качество теплоснабжения потребителей. Мы делаем всё, чтобы в очередной раз подтвердить статус надёжного поставщика энергии и обеспечить омичей теплом в осенне-зимний сезон 2021-2022 годов, - отметил генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.

СПРАВКА:

За последние 5 лет была выполнена модернизация 8 электрофильтров (3 на ТЭЦ-4 и 5 на ТЭЦ-5). Благодаря внедрению новейших технологий и современного оборудования компания ежегодно сокращает объём расхода угля. Следовательно, снижается и воздействие теплоэлектростанций на окружающую среду. По результатам анализа валовых выбросов в атмосферный воздух в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксировано снижение на 8,5%. В 2021 году АО «ТГК-11» продолжит работу в этом направлении.

Кроме того, АО «ТГК-11» регулярно поддерживает общественные экологические проекты и реализует собственные. Так, в 2021 году компания совместно с Омской региональной детско-юношеской общественной организацией охраны окружающей среды «Экологический центр» реализует большой экологический проект «Город-сад». В течение года проходит несколько этапов высадки деревьев в городских скверах и у городских школ, на территориях ТЭЦ - всего будет высажено порядка 1 200 саженцев лиственных и хвойных деревьев.

Значительный вклад в сохранение экосистемы АО «ТГК-11» вносит участием в проектах по сбору макулатуры. Только с начала 2021 года собрано более 2,5 тонн. По итогам года этот показатель обычно достигает 4 - 4,5 тонн. Сбор макулатуры решает одновременно две экологические проблемы: переполненные свалки и нехватка деревьев. Попадая в пункт приёма, макулатура перестаёт быть мусором, а становится ценным ресурсом. Одна тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек, экономит 1000 кВт электроэнергии и 20000 литров пресной воды.