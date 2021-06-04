Нефтепроводное предприятие определило лучших добровольных пожарных дружинников

Конкурсанты, представляющие пять филиалов, проходили ряд специальных испытаний: производили боевое развертывание от пожарной автоцистерны, преодолевали пожарную эстафету и стометровую полосу с препятствиями, а также сдавали теоретический экзамен.

Жюри учитывало время и корректность выполнения заданий. Конкурсанты демонстрировали четкость действий, способность выдерживать значительные физические нагрузки, умение слаженно действовать в команде.

Добровольные пожарные дружины - это важный актив предприятия, обеспечивающий пожарную безопасность производственной инфраструктуры. Сегодня безопасность объектов в АО «Транснефть - Западная Сибирь» обеспечивают около 500 участников ДПД. При их содействии проводятся учебно-тренировочные занятия, оказывается помощь договорным пожарным подразделениям на первоначальных этапах тушения. Для поддержания высокого уровня подготовки ДПД оснащаются необходимым оборудованием, снаряжением, инструментом, а также проходят специальное обучение.

По итогам соревнований второе и третье места заняли команды Новосибирского и Омского районных нефтепроводных управлений (РНУ). Победителем была признана команда Красноярского филиала. В личном зачете наилучший результат преодоления стометровой полосы с препятствиями продемонстрировал участник команды Омского РНУ - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Омской линейной производственно-диспетчерской станции Никита Щербина. Он выполнил задание за 24,8 секунды. На следующем этапе сборная команда добровольной пожарной дружины акционерного общества примет участие в соревнованиях на уровне организаций ПАО «Транснефть» в г. Санкт-Петербурге.