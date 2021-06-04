Под Омском водитель вылетел с трассы в кювет и погиб

Водитель скончался еще до приезда скорой.

В обстоятельствах смертельной аварии под Омском разбираются инспекторы Госавтоинспекции. Сообщение поступило о ДТП сегодня, 4 июня, утром примерно в 7:30. По предварительным данным, 42-летний омич на иномарке «Мицубиси» ехал по дороге Омск-Тара и в Саргатском районе, на 89 километре не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина несколько раз перевернулась.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, водитель скончался на месте еще до приезда медиков. Во всех причинах и обстоятельствах аварии разберутся в ходе проверки