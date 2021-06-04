В Омске ужесточат контроль за масочным режимом в транспорте

Ношение масок начнут жестче контролировать в транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кажется, что масочный режим с нами уже так давно, что в нем просто обязаны были появиться послабления, но это не так. Омичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах, магазинах, на остановках и в общественном транспорте.

Вот только по наблюдениям министерства региональной безопасности Омской области соблюдение масочного режима в последнее время не на высшем уровне. Особенно плохо ситуация обстоит в транспорте. Многие омичи уже дано перестали надевать маски в маршрутках и автобусах, а кондукторы и водители не требуют этого делать.

– Сложившаяся ситуация показывает, что контроль масочного режима в транспорте ослаб, по всей видимости, пора переходить от профилактических мер к административным, – заявил министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.

За нарушения масочного режима в Омской области предусмотрен штраф от 1000 до 30 000 рублей. Чаще всего омичи отделываютс минимальным взысканием.