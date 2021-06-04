На благоустройство «Зеленого острова» в Омске потратят 100 миллионов рублей

В Омске начали благоустраивать "Зеленый остров". Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске уже началась реконструкция любимого многими парка «Зеленый остров». Проходить она будет в несколько этапов, сейчас проходит лишь первый из них. Занимаются благоустройством участка от улицы Кемеровская до места, где по плану должны установить сцену для массовых мероприятий.

Как уточнили в мэрии, после окончания работ парк ждут большие перемены. Там появятся новые аттракционы, обновится набережная, фуд-корты и филиал «Большеречинского зоопарка». Но все это пока только в будущем. Зато известно, сколько, по предварительным подсчетам, на это уйдет средств. На благоустройство парка готовы потратить более 100 миллионов по федеральной программе «Комфортная городская среда».