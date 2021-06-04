Омские единороссы организовали вакцинацию зрителей фестиваля «Владимир Спиваков приглашает»

Омские единороссы продолжают делать вакцинацию от коронавирусной инфекции доступнее для омичей. Они организуют прививочные пункты в театрах, чтобы пришедшие на концерт зрители могли привиться перед спектаклем или во время антракта. Первый проект был реализован в Музыкальном театре для зрителей балета Эйфмана. 3 июня прививочный пункт заработал в Концертном зале. Все гости фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» были приятно удивлены возможностью совместить прекрасное с полезным. Пришедшие на концерт омичи активно интересовались, какую вакцину привезли с собой медики. В наличии было два препарата «Спутник-V» и новосибирский «ЭпиВакКорона».

Одним из первых в пункт зашел художественный руководитель и главный режиссер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев. Медики предложили ему ответить на вопросы анкеты и рассказали о правильном питании и поведении в день вакцинации. Никаких сверхъестественных запретов, вся как с любой прививкой: не есть шоколад и цитрусовые и не растирать место укола. А спустя несколько недель прийти на повторную прививку.

«Я переболел коронавирусом полгода назад, но все равно решил привиться. Мои друзья в Москве и Санкт-Петербурге через 5-7 месяцев после болезни заболевали по второму разу. Видимо, иммунитет через это время перестает действовать. У меня как раз прошло полгода, и я решил воспользоваться возможностью, - пояснил Дмитрий Васильев. - Очень удобно, что прививочный пункт заработал в Концертном зале. Мне не нужно никуда идти, медики приехали к нам. Я призываю всех омичей сделать прививку и не подвергать риску себя и своих близких».

Примеру дирижера последовало еще несколько человек, пока не прозвенел третий звонок, и зрители поспешили в зал. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной подчеркнул, что бригада медиков пробудет до начала второго отделения концерта, чтобы во время антракта желающие могли поставить прививку.

«Актив «Единой России» обратился к работникам культуры, владельцам кинотеатров, руководству театров с просьбой выделить любое возможное количество приглашений на спектакли и представления тем зрителям, которые пожелают привиться от коронавируса. Мы были удивлены тем количеством омичей, которые, придя на спектакли, пожелали поставить прививки. Более того они оценили удобство самого процесса. Им не нужно идти в поликлинику. К тому же совсем не лишними были приятные бонусы на концерты,»- отметил Вадим Бережной.

По словам Вадима Бережного, региональный минздрав конструктивно отреагировал на инициативу единороссов и организовал работу мобильных бригад в учреждениях культуры. Более того, омичам предлагают на выбор поставить вакцины. Такая возможность есть не в каждой поликлинике.

В партийном проекте участвует уже четыре театра – «Пятый театр», «Галерка», «Драмтеатр» и Музыкальный театр. Сегодня к ним присоединился и Концертный зал.