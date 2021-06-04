В Омской области возвращено более 240 тонн потенциально небезопасной растительной продукции, ввезенной через российско-казахстанскую границу

За последнюю неделю мая должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации вблизи МАПП «Ольховка» и МАПП «Исилькуль» пресечен незаконный ввоз из Республики Казахстан более 246 тонн подкарантинной продукции, предназначенной для реализации на территории Новосибирской, Московской, Ростовской, Челябинской и Омской областей.

Так, нектарины свежие и семена подсолнечника общим весом 1,4 тонны (происхождение - Республика Казахстан, Чили) в нарушение международных требований законодательства перевозились без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность подкарантинной продукции.

Еще тринадцать партий подкарантинной продукции ввозились по недействительным фитосанитарным сертификатам:

- в документах на лук, черешню, абрикосы, нектарины, персики, томаты, яблоки (ранет) общим весом 118,4 тонн были указаны страны происхождения продукции – Республики Узбекистан, Кыргызстан, что не соответствовало фактическому происхождению, указанному на маркировке. Например, лук, черешня, абрикосы и томаты на самом деле имели казахстанское происхождение;

- в сертификатах на черешню и яблоки (ранет) общим весом 68,5 тонны (происхождение - Республики Казахстан, Узбекистан) имелись неавторизированные исправления номера транспортного средства, происхождения и веса продукции;

- 38,5 тонн черешни и томатов происхождением Республики Узбекистан, Кыргызстан сопровождались сертификатами с противоречивой информацией о номерах транспортных средств;

- в фитосанитарном сертификате на 20 тонн яблок (ранет) (происхождение- Республика Казахстан) в качестве тары были указаны деревянные ящики, а фактически перевозка осуществлялась в пластиковых корзинах.

За нарушения порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ перевозчики привлечены к административной ответственности.

Под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Омской области был осуществлен возврат автотранспортных средств с территории Российской Федерации в Республику Казахстан.