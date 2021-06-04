В Омске зафиксировали выбросы этилбензола

В Омске снова фиксировали повышенное содержание опасного газа в воздухе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало лета не радует омичей ни теплом, отсутствием крупных ЧП, ни чистым воздухом. В начале недели, скорее всего из-за пожаров на промышленных складах, уже наблюдали повышенное загрязнение воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, накануне, 2 июня, в среду также фиксировались выбросы. На этот раз в Кирвском округе нашли превышения по этилбензолу в 1,5 раза. Из-за этого уровень загрязнения воздуха был повышенный.

Сегодня и завтра прогнозируют благоприятную погоду для рассеивания вредных веществ. Не удивительно, ведь синоптики обещали почти ураганный ветер и дождь. Наладиться погода должна в выходные.