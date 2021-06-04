Гроза и холод: Омичей предупреждают об ухудшении погоды

Уже вчера вечером погода в Омске начала портиться. Местами прошёл дождь и поднялся ветер, но ближе к ночи все успокоилось. Как предупреждают синоптики, непогода разыграется именно сегодня, 4 июня. На протяжении всего дня возможны порывы ветра до 17-22 м/с, понижение температуры до +10 градусов и осадки, местами с грозой.

В МЧС просят соблюдать элементарные правила безопасности и по возможности не выходить на улицу во время грозы. Если все же пришлось, то лучше не переживать дождь под деревьями и вблизи домов с балконами. Также стоит держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. А водителям стоит внимательно выбирать места для парковки, чтобы не повредить автомобили.

Непогода задержится а регионе на сутки, уже завтра начнёт теплеть. Жара вернётся в начале следующей недели.