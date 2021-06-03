Список кандидатов в Думу от «Единой России» существенно обновился

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На сегодняшний день «Единая Россия» пока единственная из всех партий, которая проводит столь широкую и открытую процедуру, таким образом подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры.

- [Партия] не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать их инициативы, воспринимать критику, - подчеркнул Президент России. - Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в её ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей - толковых, целеустремлённых и неравнодушных.

Председатель партии Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что многие из тех, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать в предварительном голосовании «Единой России» после призыва главы государства, одержав уверенную победу.

- Это значит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта «Лидеры России», партийного «Федерального ПолитСтартапа», наших товарищей из Общероссийского народного фронта», - сказал Дмитрий Медведев.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения «Мы вместе» Жанна Рябцева, которая победила в праймериз в Свердловской области, считает, что механизм отбора для волонтеров, предложенный партией, - удобный способ попробовать себя в политической жизни страны. Треть участников предварительного голосования по стране - это волонтеры и то, что у волонтерских организаций появилась возможность поучаствовать в этой процедуре, много значит.

Участие в процедуре предварительного голосования «Единой России» позволило общественникам изнутри взглянули на проблемы жителей. Председатель Российского союза сельской молодежи.

- Принятый закон о бесплатной газификации - это очень радостное событие для всех территорий», - рассказала победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина. - У нас в республике уровень газификации достаточно высокий, но в план уже заявились 2,5 тысячи мордовских семей. 500 из них живут в поселке Николаевка, расположенном в черте Саранска. Это говорит о том, что тема газификации актуальна как для села, так и для города. Люди рады, ждут, но они переживают, что это произойдет не быстро.

- Прежде чем пообещать что-то людям, нужно смотреть на возможности исполнить обещания, - ответил ей Владимир Путин. - Если все просчитано, и вы приходите к выводу, что это исполнимые планы, то нужно сделать все для того, чтобы мобилизовать ресурсы для безусловного решения той задачи, которая перед нами стоит. Надеюсь, что в будущем вы будете придерживаться этих правил в качестве депутата Госдумы.

Волонтеры воспринимают политику, в том числе, как возможность напрямую влиять на жизнь в стране - не только помогать людям в имеющихся условиях, но и менять их.

Председатель «Совета Матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая считает, что пора ввести общие правила для определения многодетных по всей стране, ведь например московская семья переезжая в региона теряет свой статус. Также Татьяна уверена, что нужно расширять программу материнского капитала, чтобы можно было использовать его на ремонт жилья. Она обратила внимание и на вопрос, связанный с повышенным тарифом на такси с детским креслом.

- Надо проработать вопрос с тарифами - и не только на такси, но и на другие виды транспорта, - сказал президент. - А ремонт… Можно подумать. Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую. Здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы.

Владимир Путин подчеркнул, предложения людей, полученные в ходе предварительного голосования, - основа для дальнейшей работы победителей предварительного голосования «Единой России».

- Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы. В том числе – для подготовки Программы партии, - сказал Президент.

Проект предвыборной Программы утвердят на Съезде партии 19 июня, в котором Путин примет участие, а потом ее вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.

- Сделайте все, чтобы оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все видим, я уверен - так оно и будет, - в заключение сказал Владимир Путин.