Газопроводы к участкам омичей подведут бесплатно

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Госдума России приняла изменения в закон о газификации, предложенные в рамках Послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает сайт om1. Теперь трубу от магистрального газопровода и до границ участков подведут за счёт государства. Этим будет заниматься новая структура — Единый оператор газификации. Кроме того, в законе указано, что роста тарифов для населения подвод газа не вызовет.

Инициировавшие принятие поправок депутаты «Единой России» добились того, что пункт по ограничению на максимальную площадь дома в закон не включили. Программа предусмотрена до 2023 года, за это время к «голубому топливу» подключат около двух миллионов домохозяйств. Процесс оформления заявки на газификацию будет максимально упрощен - документы можно будет подать в рамках «одного окна».

Секретарь омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной рассказал о процедуре оформления газа для омичей:

- Важно, что подключение до границ участка будут делать за счет средств государства, чтобы максимально снять финансовую нагрузку с человека. Оператор будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу одного окна, что вдвое сократит сроки подключения. Документы можно будет подать в том числе через МФЦ и сайт «Госуслуги». Инициатива партии «Единая Россия» по упрощению порядка присоединения к системам газоснабжения для граждан очень своевременна и актуальна для жителей Омской области. Повышение благосостояния жителей региона и обеспечение социальной справедливости — приоритеты в работе партии.